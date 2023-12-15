Путин после "Итогов года" встретился с Мишустиным и руководством администрации президента

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 декабря после "Итогов года" уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента, дал поручения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент уже вчера давал поручения, также и вчера встречался с премьером и с руководством администрации. Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней и мы его выпустим", - сказал Песков.

