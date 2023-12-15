Песков заявил, что добавить к словам Путина о переговорах с США по заключенным нечего

Как добавил пресс-секретарь президента, 14 декабря российский лидер "фактически на этот вопрос ответил"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к словам главы государства Владимира Путина по теме переговоров с США об обмене заключенными.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что первым шагом для возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном могло бы быть освобождение задержанных в России американцев.

"Вчера президент фактически на этот вопрос ответил, тут мне нечего добавить к тому, что сказал президент вчера на пресс-конференции", - сказал Песков.

14 декабря президент РФ заявил, что Россия не отказывается от обмена, но "эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны". По словам Путина, контакты на этот счет с США идут. При этом президент подчеркнул, что "гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений".

В марте в России по делу о шпионаже был арестован корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, вину журналист не признает. Среди других американцев, находящихся под стражей в России, - Пол Уилан, имеющий гражданства Великобритании, Ирландии, Канады и США. Он был задержан ФСБ при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.