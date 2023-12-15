Дипломаты возьмут на контроль пожелания граждан выехать из Газы

Это будет сделано по окончании эвакуации, отметила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты будут держать на контроле обращения желающих выехать из сектора Газа, когда проводимые Россией эвакуационные меры будут прекращены. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Зарипова прокомментировала, как будут действовать российские дипломаты, если после завершения эвакуационных мероприятий в Газе кто-то еще захочет обратиться с запросом на помощь в организации выезда.

"Сначала мы завершим эвакуацию, а затем, по мере возможного появления подобных ситуаций, - будем разбираться", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.