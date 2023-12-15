Песков подчеркнул, что задержанные в РФ американцы не являются заложниками

Пол Уилан и Эван Гершкович являются заключенными, отметил пресс-секретарь президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Задержанные в РФ американцы Пол Уилан и Эван Гершкович являются заключенными, а не заложниками, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании NBC.

"Они под стражей, они не заложники", - сказал представитель Кремля.

14 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Россия не отказывается от обмена заключенными с США, но "эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны". По словам Путина, контакты на этот счет с США идут. При этом президент подчеркнул, что "гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений".