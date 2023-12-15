Песков: Путин заинтересован в обмене заключенными с США при учете интересов обеих сторон

Это очень чувствительный вопрос, отметил пресс-секретарь российского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США, но она должна учитывать интересы обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телекомпании NBC.

"Это очень чувствительный вопрос. Чем больше мы пытаемся привлечь к нему внимание, тем сложнее становится прийти к соглашению. <...> Президент Путин всегда заинтересован в договоренности. Но это должна быть договоренность, при которой интересы обеих сторон принимаются во внимание", - сказал он.

14 декабря Путин на пресс-конференции заявил, что Россия не отказывается от обмена заключенными с США, но "эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны". По словам Путина, контакты на этот счет с США идут. При этом президент подчеркнул, что "гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений".