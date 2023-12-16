СМИ: делегация Приморья во главе с губернатором покинула Пхеньян

Олег Кожемяко в ходе визита посетил горнолыжный курорт, заводы по производству кафеля и переработке фруктов, центр русского языка, православную церковь

СЕУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко 15 декабря покинула столицу КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко рассказал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве.

12 декабря губернатор провел переговоры с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо об укреплении экономического сотрудничества. 14 декабря Кожемяко встретился с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

Помимо этого, губернатор в ходе визита в КНДР посетил горнолыжный курорт Масикрён, заводы по производству кафеля и переработке фруктов, центр русского языка Пхеньянского университета иностранных языков, православную церковь в районе Чонбэк в Пхеньяне. Пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что КНДР разработала ряд туристических предложений для россиян, включая пляжный отдых и катание на горнолыжном курорте.

Этой осенью активизировались двусторонние обмены между РФ и КНДР. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В октябре 2023 года делегация Минспорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. В ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.