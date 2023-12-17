Медведев дал старт отправке гуманитарного груза в новые регионы

Как отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, "Единая Россия" с первых дней начала спецоперации отправила более 80 тыс. тонн гумпомощи в новые субъекты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии дал старт отправке гуманитарного конвоя из всех российских регионов в новые субъекты РФ.

"Прошу приступить к отправке груза", - скомандовал Медведев.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что 17 декабря из всех регионов России одновременно стартует гуманитарный груз, который выезжает в новые регионы РФ. По ее словам, "Единая Россия" с первых дней начала специальной военной операции отправила более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи в новые регионы.

"Более того, мы ежедневно мониторим те нужды, которые испытывают жители новых территорий, которые есть у наших бойцов на передовой, выезжаем на новые регионы, общаемся с жителями. Сегодня этот груз сформирован как раз с ориентировкой на те запросы, которые есть сегодня у жителей новых территорий, куда входит все - и бытовая техника, продукты, лекарства <...>. То, что нужно при строительстве - стройматериалы и многое другое", - подчеркнула Кузнецова.