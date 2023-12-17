Мишустин участвует в съезде "Единой России"

Ожидается, что партия обсудит основные задачи на ближайший период и примет решение о поддержке выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал на съезд партии "Единая Россия".

Мероприятие проходит на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Это первый за два года съезд крупнейшей российской политической партии. Как ожидается, "Единая Россия" обсудит на нем основные задачи на ближайший период и примет решение о поддержке выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Предполагается, что в съезде будет участвовать и сам президент.

Мишустин не значится среди членов каких-либо политических партий. При этом на посту премьера он регулярно встречается с различными политическими силами, а также приезжает на съезды "Единой России" как крупнейшей из них.