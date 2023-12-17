Медведев заявил, что Россию никому не удастся подчинить своей воле

По словам председателя "Единой России", ответом на попытки противников РФ ослабить страну стали сплоченность и единство российского общества

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Много веков Россию никому не удается подчинить своей воле, не получится и сейчас. Об этом на съезде "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"В ходе СВО, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, циничным и жестоким врагом, для которого нормы международного права, моральные основы человеческого общества, принципы добрососедства являются пустым звуком. Наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. В течение многих веков нас никому не удавалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас", - сказал Медведев.

Он добавил, что ответом на попытки противников РФ ослабить страну стали сплоченность и единство российского общества.