Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной

Председатель "Единой России" отметил, что россияне сплотились в ответ на все попытки противников РФ ослабить страну

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Победа в специальной военной операции будет для России всенародной, как и Победа в Великой Отечественной войне. Об этом председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии.

Говоря о том, что россияне сплотились в ответ на все попытки противников РФ ослабить страну, он процитировал слова маршала Константина Рокоссовского о том, что "Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом - тоже была всенародной".

"Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", - сказал Медведев.