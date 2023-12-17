"Единая Россия" провела ротацию членов высшего совета партии

В частности, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава ЛНР Леонид Пасечник введены в состав высшего партийного совета

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" провела ротацию членов высшего совета, ротации подверглись 13 человек. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

В частности, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник введены в состав высшего партийного совета.

"Ставлю на голосование, кто за избрание в высший совет партии предложенных кандидатур, прошу голосовать. Кто против, воздержался? Решение принимается, поздравляем коллег, избранных в состав высшего совета партии", - сказал Медведев.