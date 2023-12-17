Единороссы увеличили генсовет до 200 человек из-за новых регионов

Решение приняли единогласно открытым голосованием в рамках рассмотрения съездом партии изменений в устав

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Единая Россия" принял решение об увеличении состава генерального совета партии со 170 до 200 человек из-за включения в состав РФ четырех новых субъектов.

Решение было принято единогласно открытым голосованием в рамках рассмотрения съездом изменений в устав партии. На съезде присутствуют 492 делегата.

"В представленном проекте постановления [об изменениях в устав партии] предлагается увеличить состав генерального совета со 170 до 200 человек. Я думаю, все понимают, с чем это связано, а именно с принятием в состав РФ новых регионов", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Также в устав вводится обязательность уплаты членских взносов. "Определение размера, сроков и порядка уплаты взносов, установление льгот и другие моменты, связанные с этим вопросом, будут решаться реготделениями самостоятельно", - уточнил Турчак.

Согласно изменениям, кандидатуры руководителей региональных исполкомов будут рассматриваться только из числа членов партии. Также закрепляется обязательная норма о том, что назначение временно исполняющих обязанности секретарей реготделений возможно только по итогам обязательных консультаций с председателем партии.