Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Президенту в ходе осмотра стенда Донбасса на выставке-форуме "Россия" показали кованную розу, сделанную из осколков снарядов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Донбассу было не место на Украине.

Во время осмотра главой государства стенда Донбасса на выставке-форуме "Россия" экскурсовод рассказала, как ее чуть не отчислили из университета, когда Донбасс входил в состав Украины, за то, что на экзамене она отказалась говорить, что РФ - враг Украины. По ее словам, в деканате заявили, что девушке "не место в стране".

"А может быть, Донбассу не место в той стране?" - уточнил Путин.

Главе государства в ходе осмотра показали кованную розу, сделанную донбасским кузнецом из осколков снарядов. Скульптура символизирует выражение "Донбасс - город миллиона роз". "Здорово", - отметил Путин, оглядывая экспонат.