Володин обсудил сотрудничество с парламентариями Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии

По данным Госдумы, они обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия стран

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил развитие межпарламентского взаимодействия с парламентариями Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на официальном думском сайте.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, спикером Народного собрания - парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба и председателем парламента Республики Южная Осетия Аланом Алборовым. Они обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии", - отмечается в сообщении.

В понедельник, 18 декабря, в Москве состоится 65-е заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. 19 декабря запланировано проведение Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). "Сегодня в Москву начали прибывать делегации стран - участниц мероприятий", - уточняется в сообщении на сайте Госдумы.