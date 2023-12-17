Наблюдатели от ЦИК РФ на выборах в Сербии не выявили нарушений во время голосования

Результаты выборов будут опубликованы до 22:00 мск 21 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина и Павел Андреев не выявили нарушений при посещении избирательных участков во время голосования на парламентских выборах в Сербии. Об этом Маркина сообщила ТАСС.

Маркина и Андреев находятся в Сербии в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент) и органы местного самоуправления. В беседе с ТАСС Маркина рассказала, что члены ЦИК РФ посещали избирательные участки в Белграде и его окрестностях. Сейчас они присутствуют на процедуре подсчета голосов на одном из избирательных участков.

"Голосование прошло организованно в рамках действующего республиканского избирательного законодательства, - рассказала Маркина. - Начали работу с утра с открытия избирательных участков, все процедуры, их последовательность членами избирательных комиссий соблюдаются. На участках присутствовали наблюдатели. Каких-либо нарушений при посещении участков не выявлено".

Также член Центризбиркома отметила, что ЦИК РФ поддерживает с сербскими коллегами постоянные профессиональные связи в рамках научно-практических конференций, которые проводятся избирательными органами различных стран. "Обмениваемся опытом организации выборов, практическим опытом применения новаций, которые внедряются в избирательный процесс", - сказала она.

По словам Маркиной, в этот раз Республиканская избирательная комиссия впервые организовала обучение порядка 50 тыс. постоянно действующих членов комиссий. "Этому направлению уделено большое внимание, чтобы процесс голосования обеспечивали подготовленные, профессионально обученные члены комиссий", - добавила она.

О выборах в Сербии

Более 8 тыс. избирательных участков открылось в Сербии в 07:00 по местному времени (09:00 мск) на внеочередных парламентских выборах и муниципальных выборах. Голосование завершилось в 20:00 (22:00 мск). Избиратели выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины, а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и Автономный край Воеводина. Республиканская избирательная комиссия сообщила, что правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 избирательных участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России - в Москве и Сочи. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.