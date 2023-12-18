Захарова считает, что "новая этика" приведет Германию к появлению памятников нацистам

В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала Берлин "бить во все колокола"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Новая этика" Берлина через 5-10 лет может привести к появлению в Германии памятников Гитлеру и другим национал-социалистам. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что памятник немецкому антифашисту Эрнсту Тельману, боровшемуся с нацизмом и казненному, как считается, по личному приказу Адольфа Гитлера, в ФРГ "хотят переплавить, продать, а вырученные деньги отдать... нацистам в Киеве".

"Официальный Берлин должен бить во все колокола: если "новая этика" приводит к отторжению памятника антифашисту, то лет через 5-10 в Германии она же приведет к появлению памятников Гитлеру и другим национал-социалистам", - написала Захарова.