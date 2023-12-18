Мишустин заявил, что РФ придает особое значение развитию взаимодействия в СНГ

Премьер назвал Содружество "уникальной и востребованной площадкой для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия считает Содружество Независимых Государств (СНГ) востребованным форматом и намерена развивать взаимодействие в объединении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо граждан", - сказал председатель кабинета министров РФ на заседании Совета глав правительств СНГ. Мишустин назвал эту встречу накануне Нового года "хорошей возможностью подвести итоги и поговорить о планах на будущее".

Российский премьер поблагодарил киргизских партнеров за продуктивное председательство в органах СНГ в 2023 году. Среди важных решений, принятых в Содружестве, он выделил подписанное в июне соглашение о свободной торговле услугами, которое "органично дополняет уже существующую зону свободной торговли товарами, созданную в 2014-м". "Документ создает основу для перевода наших отношений в новое качество", - заметил Мишустин.

Он также поздравил "казахстанских друзей с национальным праздником - Днем независимости республики", пожелав "процветания братскому Казахстану и всем его гражданам". Премьер-министр России поздравил своего казахстанского коллегу Алихана Смаилова с днем рождения, пожелав "новых успехов на ответственном посту, в том числе в совместной работе на площадке Содружества".