Путин поздравил премьеров СНГ с наступающим Новым годом

Президент РФ пожелал своим коллегам мира и процветания

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министров стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав жителям этих государств мира и процветания. Видеообращение российского лидера было показано на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

"От души поздравляю вас, дорогие коллеги и друзья, с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим родным, близким, гражданам ваших стран крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - сказал Путин.

Он также поздравил с днем рождения присутствующего на заседании премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, которому исполнился 51 год.

Путин также напомнил о предстоящей до Нового года традиционной встрече лидеров стран СНГ и ЕАЭС в северной столице.

"Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро - в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - обратился президент РФ к премьер-министрам стран Содружества.