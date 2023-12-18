Мишустин заявил о необходимости скреплять узы дружбы народов СНГ

У государств Содружества схожие культурные и мировоззренческие ценности, заявил премьер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Добрые отношения на пространстве СНГ надо поддерживать и развивать, программы культурно-гуманитарного сотрудничества помогают этому, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

"У государств Содружества богатая история и уникальные традиции, схожие культурные и мировоззренческие ценности. И у наших народов должны быть все возможности и дальше скреплять узы дружбы", - сказал Мишустин.

По его словам, "общие программы в культурно-гуманитарной области способствуют этому, а также раскрытию потенциала стран, помогают укрепить взаимопонимание между людьми и, что очень важно, придают ощутимый импульс практическому взаимодействию".

При этом глава российского кабмина отметил, что "вложения в гуманитарную сферу, в культуру и не приносят сиюминутной отдачи, [но] в перспективе имеют большой мультипликативный эффект".

Мишустин обратил внимание, что все эти приоритеты нашли отражение в подготовленном российской стороной проекте совместного заявления о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества. "Рассчитываю, что вы его поддержите", - заключил премьер-министр РФ.