18 декабря, 10:15
Статья

Стабилизация цен на яйца в России и выборы в Сербии. Темы брифинга Пескова

Михаил Почуев/ ТАСС
© Михаил Почуев/ ТАСС

Стабилизация цен на куриные яйца в России, итоги парламентских выборов в Сербии и график президента РФ Владимира Путина стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Путин работает в Кремле. Он встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", всего прибудут около 35 финалистов.
  • "Не исключаем и иных мероприятий". О них Кремль оперативно проинформирует.

О ценах на яйца

  • "Был очевиден кризис". Правительство и Минсельхоз принимали "весьма энергичные меры", включая обнуление таможенных пошлин и "оперативные контакты с другими странами": "Слава богу, это увенчалось успехом".
  • "Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза - это реакция на прямую линию". "Действительно, ускоряющий эффект прямой линии налицо", но "не нужно говорить, что до этого все бездействовали".
  • Снизить цены моментально невозможно, так как есть "определенная емкость" и инерция рынка, переход из опта в розницу.

Об итогах выборов в Сербии

  • "Очень внимательно за этим следим". Однако "это исключительно внутреннее дело Сербии" - братской и дружественной России страны.
  • "Приветствуем такой успех господина [президента Сербии Александара] Вучича". "Рассчитываем на то что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы [с Сербией] <...> будет продолжена".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПесков, Дмитрий Сергеевич