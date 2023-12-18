Стабилизация цен на яйца в России и выборы в Сербии. Темы брифинга Пескова

Стабилизация цен на куриные яйца в России, итоги парламентских выборов в Сербии и график президента РФ Владимира Путина стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин работает в Кремле. Он встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", всего прибудут около 35 финалистов.
- "Не исключаем и иных мероприятий". О них Кремль оперативно проинформирует.
О ценах на яйца
- "Был очевиден кризис". Правительство и Минсельхоз принимали "весьма энергичные меры", включая обнуление таможенных пошлин и "оперативные контакты с другими странами": "Слава богу, это увенчалось успехом".
- "Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза - это реакция на прямую линию". "Действительно, ускоряющий эффект прямой линии налицо", но "не нужно говорить, что до этого все бездействовали".
- Снизить цены моментально невозможно, так как есть "определенная емкость" и инерция рынка, переход из опта в розницу.
Об итогах выборов в Сербии
- "Очень внимательно за этим следим". Однако "это исключительно внутреннее дело Сербии" - братской и дружественной России страны.
- "Приветствуем такой успех господина [президента Сербии Александара] Вучича". "Рассчитываем на то что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы [с Сербией] <...> будет продолжена".