Стабилизация цен на яйца в России и выборы в Сербии. Темы брифинга Пескова

Стабилизация цен на куриные яйца в России, итоги парламентских выборов в Сербии и график президента РФ Владимира Путина стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. Он встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", всего прибудут около 35 финалистов.

"Не исключаем и иных мероприятий". О них Кремль оперативно проинформирует.

О ценах на яйца

"Был очевиден кризис". Правительство и Минсельхоз принимали "весьма энергичные меры", включая обнуление таможенных пошлин и "оперативные контакты с другими странами": "Слава богу, это увенчалось успехом".

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза - это реакция на прямую линию". "Действительно, ускоряющий эффект прямой линии налицо", но "не нужно говорить, что до этого все бездействовали".

Снизить цены моментально невозможно, так как есть "определенная емкость" и инерция рынка, переход из опта в розницу.

Об итогах выборов в Сербии