Страны СНГ сделают акцент на гуманитарных связях в год председательства РФ

Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что экономические связи между государствами - членами СНГ развиваются динамично

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тема развития культурно-гуманитарного сотрудничества станет приоритетной в год председательства России в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседании Совета глав правительств СНГ.

"Вступая в председательство в Содружестве Независимых Государств, в 2024 году председательство в Содружестве переходит к Российской Федерации, мы решили, что тема развития культурно-гуманитарного сотрудничества с учетом ее важности и сохранения тех культурных связей, которые исторически сложились между нашими странами, должна носить приоритетный характер", - сказал он.

"Следует отметить, что экономические связи между государствами - членами СНГ развиваются очень динамично. Хорошо растет наша торговля между странами, все страны демонстрируют довольно неплохие макроэкономические показатели", - добавил Оверчук.