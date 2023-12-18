Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока

Глава МИД РФ также отметил, что у Запада заканчиваются деньги на поддержку Украины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Заклинания" Запада о заинтересованности в развитии глобального Юга и глобального Востока - это "болтовня и чистой воды ложь", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если посмотреть и сравнить то, что было обещано и на самом деле поставлено, а это малая доля, с тем, что было поставлено физически реально на Украину, то, конечно, никакие заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы глобальный Юг, глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, - все это болтовня и чистой воды ложь", - отметил глава МИД РФ.

"Если посмотреть, разница в десятки раз между тем, что Запад обещает, например, африканским странам, <...> и что Запад обещал всему развивающемуся миру для финансирования расходов на преодоление изменений климата, а это было в 2015 году, когда обещали €100 млрд в течение 10 лет ежегодно", - обратил внимание Лавров.

По словам министра, у Запада заканчиваются деньги на поддержку Украины. "Деньги кончаются, как я понимаю, об этом все говорят в открытую, никакого секрета здесь нет", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.