Лавров: Запад не скрывает, что хочет прекращения огня лишь для перевооружения Украины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад открыто говорит, что пауза в украинском конфликте нужна, чтобы позволить Украине поправить положение со своими запасами и военной техникой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчина, когда был в Нью-Йорке во время председательства РФ в Совете Безопасности ООН. "Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной какой-то, использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного, я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, на этот раз я тоже попросил об этом, - добавил он. - Они согласились, но единственным пожеланием было не делать каких-то публичных комментариев на этот счет, чем мы и не занимались. Утекло это через несколько месяцев с американской стороны, не знаю, по каким причинам".

"Тогда, кстати, поскольку это стало достоянием гласности, тогда мне Ричард Хаас и Чарльз Купчин вместе со своими коллегами, их было человек шесть, высказывали такую идею: что да, наверное, надо замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить, замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить все как есть и дальше через какое-то время возобновить боевые действия. Они не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны. Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а этой будет паузой", - добавил он.