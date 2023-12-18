Делегация РФ в январе посетит Женеву для участия в сессии Комитета по правам ребенка

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить состав делегации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился отправить российскую делегацию в январе 2024 года в Женеву для участия в 95-й сессии Комитета по правам ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Направить в город Женеву (Швейцарская Конфедерация) в январе 2024 года сроком на пять дней делегацию РФ во главе с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Вовченко А. В. для участия в 95-й сессии Комитета по правам ребенка", - говорится в документе.

Правительству РФ поручено утвердить состав делегации.