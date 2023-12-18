Лавров: Запад молчит о методах Израиля, хотя упрекал РФ в случае с Бесланом и Дубровкой

За время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах были убиты более 19 тыс. человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад не осуждает силовые методы Израиля в ситуации с сектором Газа, но высказывал упреки в адрес России после терактов в Беслане и на Дубровке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Когда были взяты заложники в Беслане, в школе, когда были взяты заложники на Дубровке в театре [во время] спектакля "Норд-Ост", и когда наши спецслужбы в силу специальных операций готовили действия по освобождению заложников, я помню, как ежедневно громко во всех западных средствах массовой информации со ссылкой на каких-то правозащитников в нашей стране звучали требования не сметь осуществлять силовую операцию, потому что пострадают заложники. Я это прекрасно помню. И как потом были громкие причитания с осуждениями, когда действительно по итогам операций по освобождению заложников часть из них, к огромному сожалению, погибла. Но я ничего подобного не наблюдаю сейчас в позиции Запада", - отметил он.

Как сообщалось ранее, более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах. По данным Минздрава Палестины, 70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки. Среди погибших и 130 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).