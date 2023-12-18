Памфилова прогнозирует огромный уровень дискредитации на выборах президента

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) четко прогнозирует, что уровень изощренности и дискредитации на предстоящих выборах президента РФ будет огромным. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в комментарии журналисту Павлу Зарубину, показанном в эфире телеканала "Россия-1".

"Четко прогнозируем, что этот уровень интенсивности, напряженности, изощренности действий, направленных на дискредитацию [предстоящих] выборов [президента РФ], будет беспрецедентным", - заявила Памфилова.