Мишустин прилетел в Китай

Ожидается, что премьер-министр РФ также проведет отдельную беседу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай.

Во вторник в Пекине запланирована 28-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Как ожидается, помимо переговоров в широком составе, Мишустин также проведет отдельную беседу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. В среду российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Во время этих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений по разным направлениям. Акцент будет сделан на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.

Особое внимание также будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов. Ожидается принятие совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.