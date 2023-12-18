Граждане Украины, предварительно, смогут проголосовать в ЛНР на выборах президента РФ

Как отметила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко, ведомству еще предстоит утвердить окончательный список документов

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины, проживающие в Луганской Народной Республике (ЛНР), предварительно, смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках в регионе. Как сообщила ТАСС председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко, ведомству еще предстоит утвердить окончательный список документов.

"Список документов, по которым смогут голосовать жители ЛНР на выборах президента РФ, будет утвержден избиркомом ЛНР. Предположительно, список документов будет таким же, как и на Едином дне голосования-2023. Как только он будет утвержден избиркомом - мы проинформируем", - сказала она.

Накануне Единого дня голосования избирком республики своим постановлением утверждал перечень документов, необходимых для получения жителями ЛНР бюллетеней на участках голосования. Согласно документу, жители ЛНР могли предъявлять паспорт РФ, ЛНР или Украины.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.