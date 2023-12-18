Член ЦИК России назвал санкции Евросоюза высокой оценкой его работы

Константин Мазуревский заявил, что если он попал в санкционный список, значит, он "все делает правильно"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Введенные Евросоюзом санкции являются высокой оценкой профессиональной деятельности для члена Центризбиркома РФ Константина Мазуревского. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине. В санкционном списке оказались 14 членов ЦИК, в том числе Мазуревский.

"Я горжусь тем, что я в одном ряду с товарищами [другими членами ЦИК]. Считаю, что это высокая оценка моей профессиональной деятельности. И это значит, что я все делаю правильно", - заявил он.

В заявлении Совета ЕС утверждается, что новые меры нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС". Черные списки Евросоюза пополнили 147 физических и юридических лиц, включая граждан Белоруссии. В частности, санкции ввели против фонда "Защитники Отечества" и его главы Анны Цивилевой, Росфинмониторинга, "Альфастрахования".