Небензя назвал обещания США облегчить санкции против Ирана пустым звуком

Постоянный представитель России при ООН отметил, что ситуация становится только хуже

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Обещания Вашингтона облегчить санкционнное давление на Иран остались пустым звуком. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Обещания американцев отказаться от политики максимального давления на Тегеран и вернуться в ядерную сделку так и остались пустым звуком. И даже более того, ситуация становится только хуже", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Нарушения США положений СВПД и резолюции 2231 уже давно приобрели хронический характер. К сожалению, этот очевидный факт предпочитает игнорировать в своих докладах генеральный секретарь ООН, ограничиваясь скромными призывами к Вашингтону снять антииранские санкции. Аналогичным образом в докладе попросту замалчиваются действия Великобритании, Германии, Франции, ЕС, уже не первый год следующих дурному примеру заокеанских друзей", - добавил он.