Посол РФ заявил об отсутствии позитивных сдвигов в отношениях Швейцарии и России

По словам Сергея Гармонина, каких-либо изменений в лучшую сторону по этому вопросу в 2024 году также не ожидается

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Завершающийся 2023 год не принес позитивных сдвигов в позиции швейцарских властей в отношении России. Берн во многих вопросах следует в фарватере политики Евросоюза, заявил ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"К сожалению, за этот год каких-либо позитивных сдвигов в позиции официальных швейцарских властей мы не видим", - отметил посол, подчеркнув, что повод для ожидания позитивных изменений в 2024 году "также не просматривается".

Швейцарская Конфедерация находится за пределами Евросоюза, "однако, к сожалению, все равно действует во многих вопросах с оглядкой на Брюссель, следуя в фарватере политики ЕС по многим вопросам, включая незаконные санкции против России", пояснил Гармонин.

"Вместе с тем считаю, что когда в Евросоюзе примут как факт бесперспективность конфронтации с Москвой, то Швейцария станет одной из первых стран, которые задумаются об ущербности их нынешнего курса, - сказал посол. - Когда это произойдет, мы посмотрим, о чем конкретно будет вести речь Берн, и будем действовать исходя из наших интересов".

Не входящая в Евросоюз Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.