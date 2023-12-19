В ДНР возобновил работу штаб по наблюдению за голосованием

По словам пресс-службы общественной палаты региона, наблюдатели, которые будут задействованы на выборах, пройдут соответствующую подготовку

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Штаб наблюдения за голосованием возобновил работу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общественной палаты региона.

"Штаб возобновил работу, и сейчас идет подготовка к грядущим выборам президента", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что наблюдатели, которые будут задействованы на выборах, пройдут соответствующую подготовку.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.