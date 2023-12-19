Посла Финляндии вызвали в МИД РФ после заключения Вашингтоном и Хельсинки соглашения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва примет меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и НАТО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ во вторник после заключения Вашингтоном и Хельсинки соглашения об оборонном сотрудничестве. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что Москва примет меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки и НАТО. "19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и примет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников. Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях", - говорится в комментарии, распространенном МИД РФ.

Захарова отметила, что соглашение регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военных армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. "Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их (вооружениям - прим. ТАСС) видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля", - указала дипломат.

Ранее пресс-служба правительства Финляндии сообщила о планах подписать 18 декабря соглашение с США о сотрудничестве в области обороны. Газета Helsingin Sanomat также информировала, что Финляндия в рамках будущего соглашения об оборонном сотрудничестве откроет военным США доступ к 15 базам на своей территории. Положения документа в основном касаются статуса войск НАТО. Несколько других стран альянса, в том числе Латвия, Литва, Норвегия и Эстония, имеют соответствующие двусторонние соглашения с США. Дания и Швеция ведут переговоры с Вашингтоном по этому поводу.

Переговоры о подписании соглашения длились с августа 2022 года по октябрь 2023 года. Несколько финских экспертов критически оценивают этот документ. По их словам, Финляндия отказывается от части своего суверенитета, при этом общественная дискуссия по данному вопросу в стране не ведется.