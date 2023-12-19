Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого кандидатом в президенты РФ от ЛДПР

Внеочередной съезд партии проходит на площадке "Крокус экспо"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, член ЛДПР, предложил выдвинуть действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ.

"Сегодня нам предстоит выдвинуть кандидата в президенты, на высший пост в стране, я предлагаю кандидатуру нашего председателя [ЛДПР] Леонида Эдуардовича Слуцкого", - сказал Дегтярев во время выступления на 35-м предвыборном съезде ЛДПР.

Он отметил, что именно лидер партии должен представлять ЛДПР на выборах на высший пост в стране. "Выборы - это возможность донести до людей нашу программу, нашу позицию. И лучше нашего председателя Леонида Эдурдовича Слуцкого это не сделает никто", - констатировал Дегтярев.

Внеочередной XXXV съезд ЛДПР, приуроченный к празднованию 30-летия победы партии на выборах депутатов Госдумы 1993 года, проходит на площадке "Крокус экспо". Один из основных вопросов - принятие решения о выдвижении кандидатуры на пост главы государства от партии.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.