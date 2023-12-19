РФ заявила посольству Австралии протест в связи с участием ее войск в учениях на Хоккайдо

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская сторона заявила посольству Австралии решительный протест в связи с участием австралийских войск в учениях на острове Хоккайдо вблизи границ РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"15 декабря Посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием австралийского воинского контингента в трехсторонних учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура - 85" на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ", - указали на Смоленской площади.

В МИД РФ предупредили, что безоглядная приверженность кабинета премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе военно-политическим альянсам с Вашингтоном и Токио "ставит Канберру на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".