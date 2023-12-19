Новые регионы учтут опыт сентябрьского голосования во время президентской кампании

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Опыт сентябрьского голосования учтут во время президентской кампании в новых регионах, сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Выборы, которые прошли в сентябре, показали, что регионы эффективно работали в плане общественного контроля и блестяще в организации самих выборов. Военные действия и террористические действия со стороны Украины, их попытка терроризировать население, избиркомы - они не удались тогда, и им не удастся это сделать и сейчас. У меня нет сомнений, что все структуры регионов и общественные палаты регионов с этим справятся, но придется поработать. Все регионы на предыдущих выборах наработали свой опыт и все безусловно готовы, но конечно придется потрудиться. Впереди большая серьезная работа", - отметил Григорьев.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.