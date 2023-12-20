Гаврилов заявил, что все больше дипломатов признают важность инициатив РФ по безопасности

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями также отметил, что "милитаризация Европы идет полным ходом"

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Призывы со стороны РФ экспертно обсудить вопрос предотвращения военных инцидентов находят все больше поддержки в кулуарах, несмотря на официальную обструкцию этих инициатив. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Здесь, в Вене, на форуме ОБСЕ мы регулярно говорим, что нужно собрать военных экспертов и вместе обсудить меры по предотвращению таких инцидентов, а желательно разработать прочие эффективные режимы для искоренения даже самой возможности несчастного случая. Должен сказать, что, несмотря на официальную обструкцию этих наших инициатив, все больше дипломатов в кулуарах признают важность и безотлагательность выдвигаемых нами предложений", - заявил дипломат.

Гаврилов добавил, что сейчас о военной безопасности в Европе говорить не приходится. "Милитаризация Европы идет полным ходом. Но это только полбеды. Вторая ее половина - провокации и угрозы провокаций со стороны НАТО против России. Возьмите факты участия западных средств разведки в планировании удара по Крымскому мосту летом этого года, постоянные нарушения нашего воздушного и водного пространства их БПЛА, боевыми самолетами и кораблями, информацию о планах использовать аэродромы в Польше, Румынии и Словакии для боевых вылетов переданных украинцам F-16 и многое другое", - сказал он.

По его словам, Запад "из жажды наживы" добивается обострения военно-политической ситуации, чтобы оправдать финансовые вливания в военную помощь Киеву. При этом они не учитывают вероятность военного инцидента, который может перерасти в "катастрофу планетарного масштаба".