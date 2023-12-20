Гаврилов заявил об усилении "партий войны" в нейтральных странах Европы

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями указал на Финляндию, которая неоднократно заявляла о приверженности принципу нейтралитета, но в итоге вступила в НАТО

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Тенденция на усиление "партий войны" наблюдается сейчас в нейтральных странах Европы. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Как и во всех прочих странах, у нейтралов тоже есть свои "партии войны", которые усиливаются и ослабляются в зависимости от окружающей обстановки. Сейчас очевидна тенденция на усиление", - сказал он.

Дипломат указал на Финляндию, которая неоднократно заявляла о приверженности принципу нейтралитета, но в итоге вступила в НАТО. "Сейчас [Финляндия] чуть ли не сильнее прибалтов и поляков распространяет русофобию, перекрывает границу с нашей страной", - сказал Гаврилов, добавив, что Австрия и Швейцария, будучи нейтральными странами, такого не допускают.

Берн и Вена стараются придерживаться нейтралитета, который закреплен в основных документах этих стран. Например, Австрия не помогает Украине оружием и боеприпасами, несмотря на помощь Киеву в других областях.

"Австрия сохраняет функцию моста в условиях, когда остальные переправы сожжены. Здесь, в Вене, продолжают работу объединительные международные площадки. В рамках ОБСЕ мы поддерживаем конструктивный контакт с австрийскими коллегами, обмениваемся оценками ситуации в сфере евробезопасности и со швейцарскими дипломатами", - отметил дипломат.