Гаврилов заявил о нежелании оппонентов России прямого столкновения с Москвой

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что оппоненты России вернутся к нормальному диалогу в результате очередного перелома ситуации на Украине в российскую сторону

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России вернутся к нормальному диалогу в результате очередного перелома ситуации на Украине в российскую сторону, так как никто не хочет прямого столкновения с Москвой. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Как только до самых оголтелых русофобов дойдет мысль об очевидном переломе в нашу сторону ситуации на Украине, возможные дивиденды не заставят себя ждать. Оппоненты сразу вернутся к нормальному диалогу, ведь прямого столкновения с Россией никто из них не хочет", - сказал он.

По словам дипломата, тот факт, что делегация РФ на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности имеет возможность доносить свою позицию по некоторым острым военно-политическим темам - это "большая победа".

"Видим, как западные коллеги ловят каждое слово, сказанное нами на форуме, читают и перечитывают, месяцами цитируют наши выступления. Некоторые прислушиваются и мотают на ус. Не надрывают голосовые связки в порывах пропаганды, как это делают англосаксонские делегации, представители ЕС и, конечно же, украинцы, а фиксируют наши подходы и докладывают в свои столицы, остужая наиболее горячие головы", - рассказал Гаврилов.