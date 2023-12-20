Гаврилов заявил, что США используют Украину как инструмент давления на Россию

Иначе Киев бы давно приняли в ЕС и НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Украина нужна Соединенным Штатам только в качестве инструмента давления на Россию, иначе Киев бы давно приняли в ЕС и НАТО. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"В общем плане позиция стран НАТО в отношении поддержки Киева не меняется. Они продолжают заявлять, что будут стоять на стороне киевского режима "столько, сколько потребуется". Но здесь важно понимать: Украина нужна США только в качестве инструмента давления на Россию. Когда она окажется ненужной или бесполезной - ее просто "кинут", как это уже произошло с многострадальным Афганистаном", - сказал Гаврилов.

Обещания вступления в Евросоюз и НАТО, а также публичные обсуждения финансовой помощи Киеву дипломат назвал "дешевой постановкой". Это понимают и на Украине, добавил он.

"Если бы Украина действительно была стратегически значима для США и их союзников, она уже давно была бы и в ЕС, и в НАТО. Но на Западе осознают, что это приведет лишь к более значительным проблемам. Поэтому в грядущем году вряд ли что-то кардинально изменится в интеграционном плане", - подытожил Гаврилов.