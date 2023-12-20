Гаврилов заявил, что Запад ввел военно-политический диалог в рамках ОБСЕ "в кому"

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями добавил, что представители Соединенных Штатов и их союзников отмалчиваются в ответ на призывы России в предварительном порядке рассмотреть вопросы предотвращения военных инцидентов и уменьшения военной опасности

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Страны Запада ввели диалог в военно-политическом измерении ОБСЕ в "искусственную кому". Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Нужно признать, что ситуация в военно-политическом измерении ОБСЕ стабильно тяжелая, с 2022 года коренных изменений не произошло. Западники ввели диалог по этому направлению в искусственную кому, отмечая, что конструктивного обсуждения до окончания кризиса на Украине не будет", - заявил дипломат.

Представители США и их союзников отмалчиваются в ответ на призывы РФ в предварительном порядке рассмотреть вопросы предотвращения военных инцидентов и уменьшения военной опасности, добавил Гаврилов.

По его словам, диалог по безопасности размывается за счет предложений провести обсуждения на такие темы, как влияние военных действий на ментальное здоровье или дезинформация.

"Мы были против и заблокировали их проведение. Вопросы, конечно, важны сами по себе. Но для их рассмотрения существуют специализированные площадки. Это все равно, что на уроке по теореме Пифагора обсуждать греческую философию - она тоже связана с великим математиком, но совсем в другой плоскости", - сказал дипломат.