Гаврилов заявил об отсутствии будущего у режима контроля за вооружениями

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что последними каплями, которые переполнили чашу терпения в Москве, стали фактическое участие западного конгломерата в украинском конфликте и вступление Финляндии в НАТО

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Говорить о будущем режима контроля за обычными вооружениями в Европе на фоне распространения русофобских настроений нельзя. Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Что касается будущего контроля над обычными вооружениями, то, честно говоря, во тьме русофобии, накрывшей Европу, оно пока не просматривается. Американские военно-промышленные компании, а значит, и лоббирующие их политики получают гигантские барыши от того, что сейчас происходит в Старом свете. ЕС превращается в экономический придаток США и НАТО, постепенно передавая суверенитет входящих в него стран в руки хозяина Овального кабинета и его окружения", - считает Гаврилов.

По его словам, США ведут линию по откату соглашений по контролю за обычными вооружениями и мерам доверия и безопасности. В 2020 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу, не стали ратифицировать адаптированный вариант Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Россия на этом фоне приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году, а затем вышла из договора в 2023 году.

‘’Последними каплями, которые переполнили чашу нашего терпения, стали фактическое участие западного конгломерата в конфликте на Украине и вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В связи с этим и было принято решение об окончательном разрыве с ДОВСЕ", - добавил Гаврилов.

Россия со своей стороны готова к равноправной дискуссии и выработке взаимовыгодных договоренностей, в том числе в сфере контроля за обычными вооружениями в Европе.