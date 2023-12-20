Миссия РФ: постпред Украины при ООН боится говорить на русском из-за угрозы репрессий

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая также отметила "необъяснимую жестокость" киевского режима по отношению к собственным согражданам

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица боится говорить в Генеральной Ассамблеи (ГА) на русском языке, чтобы не подвергнуться репрессиям со стороны киевского режима. Об этом заявила во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Выступавший перед Заболоцкой Кислица решил обратиться к ГА ООН на испанском языке.

"Цель Киева состоит в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего русского на Украине, притеснение русскоязычного населения, ликвидацию русской идентичности в этой стране. Пример тому - представитель Украины готов в Генеральной Ассамблее выступать на любом языке, кроме русского, потому как боится использовать русский язык, дабы не подвергнуться репрессиям со стороны своего собственного правительства", - сказала она.

Дипломат РФ также указала присутствующим на заседании на "необъяснимую жестокость" киевского режима по отношению к собственным согражданам, добавив, что его идеология "замешана на ненависти и расизме".

ГА ООН 19 декабря приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Украина была среди проголосовавших против.