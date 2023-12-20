Мишустин заявил, что РФ дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем

Премьер-министр России отметил, что развитие прямых контактов между людьми, знакомство с историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению дружбы двух народов

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем, развитие прямых контактов между людьми будет способствовать укреплению дружбы российского и китайского народов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Годы культуры. Развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов", - сказал Мишустин.

Он также поздравил китайского лидера с 45-летием начала политики реформ и открытости, которое отмечается в эти дни в КНР. "Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", - добавил премьер РФ.

"Уважаемый господин председатель, совсем немного времени остается до наступления нового 2024 года. В России очень любят этот праздник и традиционно отмечают его в кругу семьи и близких друзей. Подводят итоги уходящего года, строят светлые планы на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за добрые отношения, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это Год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в 10 тыс. дел", - заключил Мишустин.