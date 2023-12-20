Лавров прибыл в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества

Министр иностранных дел России ранее отмечал, что мероприятие является "важным механизмом взаимодействия" Москвы и арабских государств

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш (Марокко) для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет Лаврова приземлился утром в аэропорту Марракеш-Менара.

Предыдущее заседание форума состоялось в Москве в апреле 2019 года, потом планы проведения следующих встреч были скорректированы из-за пандемии коронавируса.

Как отмечал глава МИД РФ, форум является "важным механизмом взаимодействия" России и арабских стран.