Заявки на ДЭГ на выборах президента поступили от 28 регионов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что от участия в дистанционном электронном голосовании отказались Оренбургская и Тульская области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе выборов президента РФ в марте 2024 года поступили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ от 28 регионов, не считая Москвы. Об этом на заседании комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова.

"Из 30 регионов [помимо Москвы], у которых имеется опыт применения дистанционного электронного голосования, на данный момент в ЦИК подали заявки 28 субъектов", - сказала Памфилова.

Она добавила, что, взвесив свои возможности, от проведения ДЭГ отказались Оренбургская и Тульская области. А новым участником ДЭГ может стать Вологодская область.