Эксперты СБ РФ обсудили меры по борьбе с дестабилизацией в сфере межнацотношений

Они предложили изучить новые формы и методы "профилактического воздействия на молодежь в целях недопущения вовлечения ее представителей в противоправную деятельность экстремистского, террористического и сепаратистского характера"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Члены научного совета при Совете безопасности (СБ) России обсудили меры по профилактике дестабилизации межнациональных отношений в РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ по итогам заседания секции научного совета при Совбезе по проблемам нейтрализации внутренних угроз.

"Рассмотрены научные подходы к повышению эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений", - отмечается в сообщении.

Эксперты Совбеза предложили также изучить новые формы и методы "профилактического воздействия на молодежь в целях недопущения вовлечения ее представителей в противоправную деятельность экстремистского, террористического и сепаратистского характера".

Помимо этого, подчеркнута важность разработки комплексной программы для подготовки кадров в области профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.