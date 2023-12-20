В дипломатической академии создана инициативная группа по поддержке Путина на выборах

В рамках подготовки к выборам в академии выступят доверенные лица, а также те, кто контактирует по работе с президентом в области внешней политики

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа по избранию Владимира Путина президентом РФ создана в Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Цель группы - не только обеспечить максимальную явку на выборы самой академии и тех, кто находится в орбите ее профессиональной деятельности, но и развернуть широкую разъяснительную работу по успехам президентской внешней политики за прошедшие годы, архитектором которой был президент Владимир Путин", - указали в Дипакадемии. Инициативную группу возглавил ректор Александр Яковенко, в нее вошли преподаватели, студенты и сотрудники академии.

Для реализации поставленных целей группы подготовлены учебные пособия академии "Геополитический перелом и Россия. О чем говорит новая внешнеполитическая концепция" и "Картина нарождающегося мира: базовые черты и тенденции", уточнили в вузе, отметив, что тексты можно скачать с сайта академии. "Оба этих учебника дают свежее представление о современных условиях, в которых ведется президентская внешняя политика России, - указали там. - В этом же ряду стоит "Новый дипломатический словарь", который пишется в режиме онлайн научными сотрудниками академии в цифровом формате и является не только учебным пособием для всех, кто изучает международные отношения, но и дает представление о современной российской внешней политике".

Ожидается, что в рамках подготовки к выборам в Дипломатической академии выступят доверенные лица, а также те, кто сегодня соприкасается по работе с президентом в области внешней политики.

В вузе также сообщили, что студенты академии подготовят курсовые работы по внешней политике за годы президентства Путина, напишут о том, как молодому поколению видится путинская внешняя политика и оценят ее сильные и результативные стороны. "Данные работы призваны стать не только вкладом в предвыборную кампанию Путина, но и послужат стимулом к совершенствованию образовательного процесса в академии, которой в следующем году исполнится 90 лет", - заключили в Дипакадемии.