Лавров после Марокко продолжит турне по региону

Глава российского дипведомства ранее выступил на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после Марокко, где он находится с рабочим визитом, продолжит турне по региону. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня он находится в Марокко, где участвует в шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, - отметила дипломат. - Это не единственное из графика Сергея Викторовича Лаврова. У него продолжится турне по региону".

Ранее в среду глава российского дипведомства выступил на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Он предупредил о намерениях некоторых внешних игроков использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта для разжигания "пожара региональной вражды" на Ближнем Востоке. Лавров добавил, что целью подобных действий является "ослабление стран, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс".