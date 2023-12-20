Захарова заявила, что ситуация на поле боя для ВСУ неутешительная и однозначная

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация на поле боя для украинских войск "неутешительная и однозначная", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная", - сказала она на брифинге.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов.

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.